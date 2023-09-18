Работу бассейна в Подмосковье приостановили после отравления детей хлором

В Московской области закрыли бассейн, в котором тренер и трое детей отравились парами хлора. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщается в Telegram-канале подмосковного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как отмечает телеканал «Звезда», бассейн в фитнес-центре закрыт до вторника по техническим причинам.

Инцидент произошел накануне в бассейне центра «Виктория Фитнес» в подмосковном Сергиевом Посаде. Парами хлора отравились трое детей, двоим из которых по семь лет и одному — 11 лет, а также их 30-летний тренер.

«Группа ребят занималась в детском бассейне под присмотром тренера. Одна из девочек начала кашлять. Специалист подумал, что она поперхнулась водой, но когда подошел поближе к кромке воды, почувствовал резкий запах хлора. Мужчина оперативно вытащил детей из воды и увел в раздевалки», — приводит сайт kp.ru слова источника в правоохранительных органах.

После этого из помещения бассейна эвакуировали и остальных посетителей. Пострадавших детей экстренно госпитализировали с диагнозом «токсическое действие паров хлора», пишет RT. Состояние одного ребенка медики оценили как тяжелое.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отмечает «Ридус». Уже допрошены сотрудникы фитнес-клуба и взяты образцы воды на экспертизу, сообщает сайт aif.ru.

В прокуратуре Московской области сообщили, что, согласно предварительным данным, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования, сообщает телеканал «360».