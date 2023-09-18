Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Общество
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в Москве
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Мир
СМИ сообщили о вызове МИД Китая посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
Общество
Захарова назвала махинацией «игрища» Запада вокруг украинского зерна
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ
Сюжет:

Военный эксперт рассказал об истощении ресурсов ВФУ под Работино

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под Работино российские военнослужащие заняли высоты, из-за этого вооруженные формирования Украины постоянно попадают в огневой мешок, неся огромные потери, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Системные с боем: ВФУ пытаются пополнить атакующие части новобранцами
Снижение активности украинских сил на запорожском направлении может объясняться ротацией подразделений

«Уже сейчас на этом направлении действуют стратегические резервы ВФУ, одна из бригад даже выведена на пополнение. <…> Они выбрали узкий, как моряки говорят, фарватер, насколько сил хватает. Но на таком участке на них обрушивается вся мощь нашего огня: артиллерия, противотанковые средства, авиация», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что прорвать даже первую российскую линию обороны у ВФУ нет возможности, поэтому они начинают бить по Токмаку реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, по его словам, проанализировав потери ВФУ и интенсивность боев на разных направлениях, можно сделать вывод: контрнаступление идет на спад.

В зоне проведения спецоперации за сутки вооруженные формирования Украины потеряли до 625 бойцов ВФУ и 40 единиц техники, включая артиллерийскую систему M777 и гаубицу M119, а также орудие Д-30.

Российские средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 28 украинских БПЛА.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оборонительные в порядке: ВФУ безуспешно атакуют в районе Работино

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023