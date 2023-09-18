Военный эксперт рассказал об истощении ресурсов ВФУ под Работино

Под Работино российские военнослужащие заняли высоты, из-за этого вооруженные формирования Украины постоянно попадают в огневой мешок, неся огромные потери, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Уже сейчас на этом направлении действуют стратегические резервы ВФУ, одна из бригад даже выведена на пополнение. <…> Они выбрали узкий, как моряки говорят, фарватер, насколько сил хватает. Но на таком участке на них обрушивается вся мощь нашего огня: артиллерия, противотанковые средства, авиация», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что прорвать даже первую российскую линию обороны у ВФУ нет возможности, поэтому они начинают бить по Токмаку реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, по его словам, проанализировав потери ВФУ и интенсивность боев на разных направлениях, можно сделать вывод: контрнаступление идет на спад.

В зоне проведения спецоперации за сутки вооруженные формирования Украины потеряли до 625 бойцов ВФУ и 40 единиц техники, включая артиллерийскую систему M777 и гаубицу M119, а также орудие Д-30.

Российские средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 28 украинских БПЛА.

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