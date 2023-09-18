Мишустин и Арипов обсудят сотрудничество России и Узбекистана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов проведут в Москве очередное заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства 18 сентября.

Четвертое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана пройдет в Москве 18 сентября.

Ожидается, что премьер-министры обсудят торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также вопросы активизации взаимодействия в сферах промышленности, энергетики и сельского хозяйства.

«Особое внимание будет уделено активизации взаимодействия в сфере промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, науки и образования, а также в других областях, представляющих взаимный интерес», — отмечается в сообщении.

Также в сообщении пресс-службы отмечается, что Россия и Узбекистан реализуют Межправительственную комплексную программу экономического сотрудничества на 2022–2026 годы. Основой двустороннего взаимодействия станет энергетика.

В сообщении уточняется, что расширение сотрудничества России и Узбекистана в газовой сфере отвечает как национальным, так и региональным интересам стран, обеспечивая энергетическую безопасность Центральной Азии.

В материалах заседания указано, что по итогам 2022 года товарооборот между РФ и Узбекистаном достиг $8,7 млрд (по сравнению с 2021 годом вырос на 26%). В январе–июле текущего года этот показатель увеличился более чем на 14% и составил $5,2 млрд.

По оценке российской стороны, «в условиях турбулентности мировой экономики торгово-экономические и инвестиционные российско-узбекистанские связи динамично развиваются».

«Россия — ключевой торговый партнер Узбекистана», — отметили в аппарате правительства РФ.

Совместная комиссия создана по инициативе президентов РФ и Узбекистана в октябре 2018 года.

Первое заседание состоялось 30 мая 2019 года в Ургенче (Узбекистан), второе заседание — 22 июня 2021 года в Москве, третье заседание — 2 декабря 2022 года в Самарканде (Узбекистан).