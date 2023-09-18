Ким Чен Ын поблагодарил Путина за гостеприимство

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на то, что Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) будет играть важную роль в научно-техническом сотрудничестве российско-северокорейских отношений. Об этом 18 сентября сообщило радио «Голос Кореи».

«Он [Ким Чен Ын] выразил надежду на то, что университет будет добиваться дальнейшего прекрасного развития и играть важную роль в научно-техническом сотрудничестве между двумя странами», — передают журналисты.

Также по завершении своего официального визита в Россию северокорейский лидер выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину, а также властям страны и народу за гостеприимство.

«Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за то, что во все дни пребывания в РФ президент Путин, руководство и народ России обращали особое внимание и всегда оказывали радушное гостеприимство. Он пожелал процветания России, а ее народу — благ», — говорится в сообщении.

Благодаря официальному визиту в Россию северокорейского лидера был открыт «новый период бурного развития и укрепления» отношений двух стран, передает издание.

17 сентября лидер КНДР, прибыв на остров Русский, сначала посетил Дальневосточный федеральный университет, на площадке которого ранее с 7 по 13 сентября проходил Восточный экономический форум (ВЭФ).

Ректор университета Борис Коробец рассказал ему о развитии острова и вуза. Во время встречи он подарил Ким Чен Ыну картину — барельеф «Остров Русский».

В субботу, 16 сентября, Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ким Чен Ыну представили целый ряд стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, а также ракетный комплекс «Кинжал».