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В России предложили ввести транспортный демпфер

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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В России предложили ввести транспортный демпфер — речь идет о компенсации перевозчикам за сдерживание роста стоимости доставки грузов. С таким обращением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратилась национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». С документом от 11 сентября ознакомились «Известия». В пресс-службе правительства подтвердили получение документа.

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На фоне подорожания топлива расходы транспортных компаний растут, а стоимость перевозок увеличивается, что приводит к подорожанию товаров, следует из письма. Транспортный демпфер по типу нефтяного мог бы компенсировать бизнесу издержки за счет выплат от государства, что позволит избежать повышения стоимости услуг, считают представители бизнеса.

«За последние полтора месяца цены на А3С поднялись в среднем на 4–5 рублей, что соответствует примерно 8%. <…> С увеличением стоимости на АЗС топливные компании убирают скидки для перевозчиков, таким образом нагрузка на перевозчиков увеличивается уже на 15–20%», — говорится в письме.

В итоге перевозчики вынуждены поднимать ставки, что отражается на розничных ценах и росте инфляции, указано в документе.

По словам президента ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, для сдерживания цены на топливо внутри страны правительство осуществляет выплаты нефтяным компаниям согласно демпферному механизму. Ассоциация предлагает проработать и заключить демпферное соглашение с автогрузоперевозчиками по аналогии с топливными компаниями и таким образом компенсировать высокую стоимость перевозок, сказал он «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Государственная издержка: в РФ предложили ввести транспортный демпфер

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