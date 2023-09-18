Футболисты «Пари Нижний Новгород» успешно начали нынешний розыгрыш чемпионата России. После восьми туров подопечные Сергея Юрана находятся на девятом месте. В последней игре они добились выездной ничьей с московским «Динамо» (1:1), сравняв счет в концовке игры. 19 сентября нижегородцам предстоит домашняя игра Кубка России против московского «Спартака».

Одним из творцов нынешнего успеха волжан является защитник Дмитрий Живоглядов, перебравшийся сюда летом из московского «Локомотива». В интервью «Известиям» 29-летний футболист оценил результаты команды и принципиальность матчей против своего предыдущего клуба.

— За счет чего сумели так внезапно уйти от поражения в концовке матча с «Динамо»?

— Почему внезапно? На самом деле мы во втором тайме получше выглядели. Так что очевидно, что наиграли как минимум на ничью. Во всяком случае значительно прибавили по сравнению с первым таймом. Наша игра стала гораздо лучше. Помимо этого удалось реализовать один из моментов, которые у нас были. Ну и хорошо. Считаю этот результат положительным — все-таки взяли в Москве ничью в матче с «Динамо». Я доволен. Можно ехать домой на домашнюю серию.

— А общим результатом после восьми туров чемпионата довольны?

— Ну конечно, это же положительный результат. Мы находимся в первой десятке. Но надо не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. Шаг за шагом — никто не отменял того, что нужно добиваться еще большего.

— Впереди матч со «Спартаком» в Кубке России. Ваша команда после первого круга группового этапа идет на последнем месте в «группе смерти» со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром». Еще рассчитываете чего-то добиться в нынешнем розыгрыше турнира?

— Разумеется. Мы выходим играть и пытаемся набрать очки. И уже через два-три тура будет ясно, кто выйдет из этой группы, а кто нет. Да, все считают нас аутсайдерами, поскольку мы играем с тремя грандами. Но думаю, по тем играм, которые мы уже сыграли, было видно, что легко с нами не будет никому. Всё в наших руках. И ногах.

— С учетом того что «Спартак» в последние полтора месяца в кризисе, «Пари НН» можно считать фаворитом ближайшего матча с ним?

— Знаете, бывает так, что выиграть-то они не могут, а потом единственным матчем, в котором у них это получается, оказывается матч с тобой. И наоборот. У нас точно так же было в выездной игре со «Спартаком» (4:5). Мы не могли забить в нескольких матчах подряд, а потом взяли и четыре забили «Спартаку».

— …но не удержали победный счет.

— Ну да, обидно было. Хотя думаю, зрителям понравилось. В любом случае я всё это веду к тому, что никогда не знаешь, кто фаворит, а кто нет. Удачная или неудачная серия может прерваться в самый неожиданный момент. Поэтому надо не думать о том, что там было у «Спартака», а идти от игры к игре.

— Кстати, как получилось, что в Кубке со «Спартаком» вы устроили голевую феерию, забили четыре гола, а в чемпионате пока не было такого, чтобы хотя бы три мяча за матч забили?

— Не знаю. Так просто игры складывались. Кто мог предположить, что со «Спартаком» будет такой «хоккейный» счет? Девять голов за одну игру — это очень много. Мы не против забивать побольше, но стараемся надежней играть в обороне. В принципе, в чемпионате это получается, судя по результатам первых восьми туров и нашему месту в таблице.

— Меньше двух недель у вас до визита «Пари Нижний Новгород» в Черкизово. Матч с «Локомотивом» будет очень принципиальным?

— Слушайте, нет. Это будет просто очередная игра. Насчет принципиальности то же самое можно сказать и про «Динамо», потому что я и за него играл.

— Это уже никто не помнит.

— Это уже никто не помнит (улыбается). Но всё равно. Если по-серьезному, то и «Динамо» для меня такой же принципиальный соперник, как и «Локомотив». Даже с учетом того, что из «Динамо» я ушел давно, а из «Локомотива» — всего несколько месяцев назад. Обе команды для меня очень близкие. Поэтому очень жду этого матча с «Локомотивом». И буду рад всех видеть. Ждем и готовимся. Но сначала надо успешно сыграть со «Спартаком» в Кубке, потом с «Оренбургом» в чемпионате.

— Еще в конце позапрошлого сезона вы выходили на поле в составе «Локо» в качестве капитана. Как вы умудрились за год растерять позиции в команде?

— Ну это жизнь (смеется). Это футбол. В принципе, ничего нового тут не скажу.

— Не обидно, что «Локо» так с вами поступил?

— Я же говорю: это жизнь, это футбол. Надо ко всему профессионально относиться. Никаких обид нет.

— Незадолго до матча с «Динамо», в последний день трансферного окна, «Пари Нижний Новгород» потерял двух значимых игроков: Ярослав Михайлов выкуплен «Зенитом» и отправлен в аренду в «Оренбург», а «Локомотив» арендовал Тимура Сулейманова. Как восприняли эти переходы?

— Никак. У нас есть ребята, которые могут их заменить. Вот и всё. Двигаемся дальше.

— Какой результат по итогам сезона будет считаться успешным для «Пари Нижний Новгород»?

— Чем выше, тем лучше.