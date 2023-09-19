20 сентября — День HR-менеджера: когда появился праздник и кого поздравляют

В России 20 сентября отмечают День HR-менеджера — профессиональный праздник специалистов по кадрам и управлению персоналом. В честь знаменательной даты «Известия» собрали несколько интересных фактов о представителях этой профессии и их работе.

День HR-менеджера в 2023 году — история праздника

Праздник не имеет официального статуса. Однако ежегодно в предпоследнюю среду сентября в кадровых агентствах накрывают столы и поздравляют сотрудников, от профессионализма которых зависит судьба предприятий и эффективность их работы.

Интересно, что День HR-менеджера в России не привязан к какому-либо конкретному событию. Поначалу он отмечался в каждом регионе независимо друг от друга. Однако позднее в профессиональном сообществе было решено проводить праздник в один день.

Празднования проходят не только в России, но и в некоторых других странах СНГ с целью подчеркнуть значимость кадровых работников в развитии и успехе организаций.

День HR-менеджера в 2023 году — о профессии

Название же профессии происходит от английских human resources, что в переводе означает «человеческие ресурсы». Соответственно, HR-менеджер — это специалист, который работает с людьми, а именно — ведет поиск кандидатов на требуемые вакансии. Таких работников также часто называют эйчарами, рекрутерами или просто кадровиками.

Чтобы соответствовать своей профессии, HR-менеджер должен превосходно знать трудовое законодательство, кадровое делопроизводство, а также владеть технологиями по поиску и отбору персонала.

Еще один важный навык — хорошее знание психологии. Это необходимо, чтобы точно выявить желания работника и работодателя на предмет соответствия тем обязанностям, которые предстоит выполнять на рабочем месте. Таким образом впоследствии можно избежать «текучки кадров».

День HR-менеджера в 2023 году — как отмечают

Как правило, День HR-менеджера — это корпоративный праздник. Лучших специалистов в этот день отмечают премиями и грамотами. В некоторых компаниях портреты отличившихся вывешивают в холле или публикуют в корпоративном СМИ.

К празднику нередко приурочены семинары, лекции и другие мероприятия. На них эйчары делятся опытом, разбирают необычные кейсы и обсуждают последние изменения в законодательстве.

И конечно, этот день не обходится без праздничного застолья. В офисе организуют чаепития, а вечером виновники торжества продолжают отмечать свой праздник в кафе или кругу семьи.

День HR-менеджера в 2023 году — интересные факты

Несмотря на то что профессия HR-менеджера появилась сравнительно недавно, работа по подбору персонала известна давно. Считается, что исторически праздник связан с документом, датированным 1835 годом. В нем описываются взаимоотношения владельцев фабрик в Российской империи с наемными работниками, а также впервые определяется статус самого кадровика.

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