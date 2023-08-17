Мотоциклист погиб в ДТП с пьяным водителем в Республике Алтай
Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом в Онгудайском районе Республики Алтай. Водитель двухколесного транспорта погиб на месте происшествия.
Авария произошла утром 17 августа в селе Онгудай. По данным altapress.ru, 38-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan Sunny при повороте налево не предоставила преимущество мотоциклу, который ехал во встречном направлении прямо. От полученных травм 26-летний мотоциклист скончался.
В правоохранительных органах уточнили, что женщина села за руль пьяной. Кроме того, автомобилистка ранее была лишена водительского удостоверения.
В Омске женщина-водитель автомобиля Honda Torneo при выезде с дворовой территории допустила столкновение с машиной Hyundai Tucson. Автомобилистка скончалась на месте. Двое подростков и две девушки, которые находились во втором автомобиле, получили травмы.