Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине отказались вести переговоры о транзите российского газа
Мир
В ЛНР сообщили о прибытии специалистов из ФРГ для установки мин
Мир
Военные РФ уничтожили обстреливающие позиции у Каховской ГЭС танк и миномет ВСУ
Мир
Антонов назвал удар по Крымскому мосту откровенным терактом
Мир
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
Армия
Авиация и артиллерия РФ уничтожили боевиков ВСУ в районе Урожайного
Происшествия
Боевые награды и 1 млн рублей украли у участника СВО под Хабаровском
Мир
Минфин Японии сообщил об увеличении импорта зерновых из РФ в июле
Мир
РФ получила десятки обращений украинцев из-за отъема их детей в Европе
Армия
Бойцы ВС РФ поразили пулеметный расчет ВСУ на запорожском направлении
Мир
Число погибших в результате лесных пожаров на Гавайях возросло до 110
Общество
ФСБ задержала планировавших подрыв станций связи в Красноярском крае
Происшествия
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Омске

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Омске

0
Фото: УМВД России по Омской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Омске. Среди пострадавших два подростка. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, женщина — водитель автомобиля Honda Torneo при выезде с дворовой территории не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Hyundai Tucson.

В результате аварии женщина за рулем Honda скончалась на месте происшествия от полученных травм. Двое подростков и две девушки, которые находились в Hyundai были госпитализированы, после осмотра их отпустили.

Накануне в Ленинском районе Иркутска в результате массового ДТП пострадали два человека. По предварительным данным, водитель Honda Fit потерял управление и врезался в световую опору. Затем машину выбросило на встречку, где она столкнулась еще с двумя авто. В результате ДТП пострадали два пассажира Honda, их госпитализировали с различными травмами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023