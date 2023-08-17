Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Омске. Среди пострадавших два подростка. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, женщина — водитель автомобиля Honda Torneo при выезде с дворовой территории не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Hyundai Tucson.

В результате аварии женщина за рулем Honda скончалась на месте происшествия от полученных травм. Двое подростков и две девушки, которые находились в Hyundai были госпитализированы, после осмотра их отпустили.

Накануне в Ленинском районе Иркутска в результате массового ДТП пострадали два человека. По предварительным данным, водитель Honda Fit потерял управление и врезался в световую опору. Затем машину выбросило на встречку, где она столкнулась еще с двумя авто. В результате ДТП пострадали два пассажира Honda, их госпитализировали с различными травмами.