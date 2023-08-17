Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 102 рублей впервые с 2 августа
Политика
Путин поручил рассмотреть создание в Москве международного кинокластера
Общество
СК возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
Мир
Турция на 99 лет арендовала порт Хомс в Ливии для размещения военной базы
Мир
На Украине отказались вести переговоры о транзите российского газа
Мир
В ЛНР сообщили о прибытии специалистов из ФРГ для установки мин
Мир
Военные РФ уничтожили обстреливающие позиции у Каховской ГЭС танк и миномет ВСУ
Мир
Антонов назвал удар по Крымскому мосту откровенным терактом
Мир
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
Армия
Авиация и артиллерия РФ уничтожили боевиков ВСУ в районе Урожайного
Происшествия
Боевые награды и 1 млн рублей украли у участника СВО под Хабаровском
Мир
Минфин Японии сообщил об увеличении импорта зерновых из РФ в июле
Мир
РФ получила десятки обращений украинцев из-за отъема их детей в Европе

В Госдуме предложили освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартиры

Депутат Чернышов предложил освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартиры
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в беседе с «РИА Новости» предложил в четверг, 17 августа, освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду.

Он отметил, что в настоящее время налог составляет 13% от стоимости аренды. При этом для многих пожилых людей сдача недвижимости является «второй пенсией».

По словам политика, часто вторая квартира, которую можно сдавать, является результатом труда нескольких поколений.

«Предлагаю освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду», — цитирует его RT.

Кирпичи тяжелы: россияне предпочитают сохранять капитал в недвижимости
Среди других приоритетов — золото, наличные, акции и даже криптовалюты

11 августа заммэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что за первые шесть месяцев 2023 года самозанятые граждане внесли налогов в бюджет Москвы на 36% больше, чем за такой же период 2022 года.

Чаще всего самозанятые работают в сфере перевозок и доставки, в рекламе и маркетинге, а также в сдаче квартир в аренду и строительстве, передает НСН.

Ранее, 20 июля, «Известия» писали, как произвести налоговые выплаты за сдачу квартиры, а также какие санкции предусмотрены за их неуплату в 2023 году. В настоящее время каждый владелец квартиры или комнаты при сдаче недвижимости в аренду должен платить налоги. Эта обязанность установлена законом и не зависит от типа собственности и срока пребывания жильцов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023