В Госдуме предложили освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартиры

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в беседе с «РИА Новости» предложил в четверг, 17 августа, освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду.

Он отметил, что в настоящее время налог составляет 13% от стоимости аренды. При этом для многих пожилых людей сдача недвижимости является «второй пенсией».

По словам политика, часто вторая квартира, которую можно сдавать, является результатом труда нескольких поколений.

«Предлагаю освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду», — цитирует его RT.

11 августа заммэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что за первые шесть месяцев 2023 года самозанятые граждане внесли налогов в бюджет Москвы на 36% больше, чем за такой же период 2022 года.

Чаще всего самозанятые работают в сфере перевозок и доставки, в рекламе и маркетинге, а также в сдаче квартир в аренду и строительстве, передает НСН.

Ранее, 20 июля, «Известия» писали, как произвести налоговые выплаты за сдачу квартиры, а также какие санкции предусмотрены за их неуплату в 2023 году. В настоящее время каждый владелец квартиры или комнаты при сдаче недвижимости в аренду должен платить налоги. Эта обязанность установлена законом и не зависит от типа собственности и срока пребывания жильцов.