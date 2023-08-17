СК возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сопредседателя движения «Голос» (внесено в реестр иноагентов в РФ) юриста Георгия Мельконьянца (признан в РФ иноагентом). Об этом 17 августа сообщил источник «Известий».

Дело возбуждено из-за осуществления деятельности нежелательной организации в РФ (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

По данным собеседника, в рамках дела у юриста и его соратников прошел ряд обысков в восьми регионах страны, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Другие подробности уточняются.

Ранее в этот день обыски прошли в квартире координатора «Голоса» Владимира Егорова (признан в РФ иноагентом). Фигурант задержан.

Движение «Голос» с 2003 года осуществляет наблюдение за ходом выборов в России. Антироссийские центры на протяжении существования организации оказывают ей финансовую поддержку.

В 2013 году «Голос» внесли в реестр иноагентов, а в 2016-м ликвидировали. Деятельность зарубежных партнеров организации была признана нежелательной. При этом «Голос» продолжает свою деятельность, распространяя некорректно информацию о выборах в России с целью очернить их итоги.