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Суд на Камчатке арестовал повара, избившего свою коллегу в кафе

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Фото: РЕН ТВ
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На Камчатке суд на два месяца арестовал повара, который до полусмерти избил свою коллегу и пытался ее зарезать. Об этом сообщает в четверг, 17 августа, корреспондент «Известий» из зала суда.

По ходатайству Следственного упралвения СК РФ по Камчатскому краю 41-летнему ранее неоднократно судимому мужчине, суд избрал мера пресечения в виде заключения под стражу, отметил старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю Алексей Пузырев.

Мужчина проведет под стражей два месяца.

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15 августа сотрудник одного из кафе в поселке Сокоч Елизовского района напал на 39-летнюю женщину, работающую в этом же заведении. Избиение женщины в объективы видеокамер наблюдения, установленных в кафе. Мужчина повалил пострадавшую на пол и начал ее бить, при этом его знакомые и сотрудники не пресекли противоправных действий. Мужчина даже схватился за нож, угрожая женщине расправой.

По данным СКР, он с силой нанес ей множественные удары руками и ногами в области головы. «Однако довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, поскольку его действия были пресечены очевидцами происшествия», отметили в СК.

По факту происшествия было возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

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