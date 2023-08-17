Минфин Японии сообщил об увеличении импорта зерновых из РФ в июле

Япония за июль текущего года нарастила импорт зерновых из России на 5679,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Японское министерство финансов 17 августа обнародовало торговую статистику.

При этом снизился импорт российского СПГ на 53,6%, импорт угля сократился на 72,9%, а цветных металлов — 69,5%. Сократилась и закупка руды цветных металлов — на 93%, а также товаров из железа и стали — на 52,2%.

Кроме того, импорт рыбы и рыбных изделий за июль снизился на 35,3% по сравнению с июлем прошлого года. Импорт овощей уменьшился на 30%.

Экспорт транспортных средств в Россию вырос на 84%, при этом поставки японских запчастей упали на 44,4%. Также на 1123% вырос экспорт медицинских изделий.

20 июля минфин Японии опубликовал данные товарооборота с Россией за первые шесть месяцев 2023 года. Страна за полгода нарастила импорт зерновых из России на 509,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В июне этого года Япония нарастила импорт зерновых из РФ на 445,2% по сравнению с июнем прошлого года, указывали данные.

Товарооборот Японии и России в первом полугодии 2023 года сократился на 41,65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 806,8 млрд иен (около $5,7 млрд). Экспорт в РФ снизился на 17%, до 239,9 млрд иен (около $1,7 млрд), импорт сократился на 48,2%, до 566,9 млрд иен (около $4 млрд).

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура 28 июля объявил о введении с 9 августа запрета на экспорт в РФ автомобилей и дизельных автомобилей с объемом двигателя больше 1,9 л, гибридных автомобилей и электромобилей.