Не менее 18 человек погибли в ДТП с участием автобуса в Боливии

По меньшей мере 18 человек погибли, еще 20 пострадали в ДТП с участием автобуса в Боливии, сообщила 16 августа газета El Deber.

Отмечается, что авария произошла на шоссе, соединяющем Санта-Крус с Кочабамбой. Межведомственный автобус, принадлежащий транспортной компании La Veloz del Chaco, съехал с дороги на 80-м км.

Мужчина, находящийся за рулем, получил ранения. Кроме того, среди погибших есть несовершеннолетние.

Спасательные работы были проведены сотрудниками полиции, пожарными, помогали и очевидцы происшествия, указало издание. Состояние пострадавших уточняется.

Полиция проводит расследование для выяснения причин аварии.

Ранее, 30 июля, по меньшей мере 15 человек погибли в результате падения в пропасть автобуса. Погибшие были пассажирами транспорта, который опрокинулся, а затем сорвался вниз. Среди жертв есть ребенок в возрасте около трех лет. Более 20 человек были доставлены в больницы с разными травмами.