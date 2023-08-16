Вернувшийся в Махачкалу боец СВО рассказал, как помогал раненным при взрыве

Вернувшийся в Махачкалу боец СВО рассказал, как помогал раненным при взрыве

2023-08-16 20:18:56

2023-08-16 20:18:56

2023-08-16 20:18:56

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