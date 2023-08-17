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Онколог назвал симптомы злокачественных опухолей головного мозга

Онколог Серяков: начавшиеся проблемы со зрением могут быть следствием опухоли мозга
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Фото: РИА Новости/Алексей Насыров
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Злокачественные опухоли головного мозга далеко не всегда проявляются ярко выраженными симптомами на начальных этапах, из-за чего пациенты нередко обращаются за помощью уже на поздних стадиях. О том, на какие симптомы следует обратить внимание «Известиям» 17 августа рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, д.м.н., профессор Александр Серяков.

«Самым распространенным и ранним симптомом злокачественной опухоли мозга является головная боль. Ее характерный признак — она возникает или усиливается во второй половине ночи или ближе к утру, а также в периоды стресса и физического напряжения. Эти ощущения проявляются в виде тупой, непостоянной или распирающей боли. При появлении такого симптома следует обязательно обратиться к врачу», — предупредил Серяков.

Также, по его словам, одним из первых симптомов может быть рвота, которая чаще всего возникает утром в сочетании с головной болью. При этом она не связана с приемом пищи и не сопровождается тошнотой. Онколог отметил, что у детей рвота может возникать изолированно, без других сопутствующих симптомов.

«К признакам злокачественных новообразований головного мозга также относятся психические нарушения в виде проблем с памятью, мышлением, восприятием и концентрацией внимания. Пациенты могут испытывать трудности с ориентацией в пространстве и времени. Они становятся раздражительными, агрессивными или, наоборот, вялыми и апатичными. Иногда наблюдаются галлюцинации», — добавил Серяков.

Среди первых ярких симптомов также могут наблюдаться судорожные (эпилептические) припадки. Особенно должно насторожить их появление без видимой причины впервые после достижения возраста 20 лет, отметил врач.

«На ранних стадиях также отмечаются проблемы со зрением, сопровождающиеся ощущением тумана и мельканием мушек перед глазами. Возможно снижение остроты зрения, что без своевременного лечения может привести к атрофии зрительного нерва, вплоть до полной потери зрения. Пациент также может жаловаться на отсутствие чувствительности (болевой и тактильной), нарушение слуха или речи», — предупредил Серяков.

На более поздних стадиях, по его словам, возникают головокружения, которые проявляются в виде приступов, обычно связанных с определенным положением головы.

«В случае возникновения любого из вышеперечисленных симптомов рекомендуется незамедлительно обратиться к специалисту для проведения диагностики и назначения соответствующего лечения», — подытожил онколог.

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21 июля врач высшей категории, д.м.н., заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского», хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян рассказал, что боли в животе, непрекращающаяся тошнота, беспричинное снижение веса и вздутие могут указывать на развитие рака кишечника.

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