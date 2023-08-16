Умер генерал ФСО Геннадий Лопырев, отбывавший наказание в колонии

Генерал Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадий Лопырев скончался в ночь на 16 августа. Об этом в этот день сообщил источник «Известий».

Он был осужден на 10 лет колонии за взятки и незаконный оборот оружия и отбывал наказание в Рязанской области.

«Лопырев умер минувшей ночью. Из ИК-3, где он отбывал наказание, его перевезли в Рязанскую областную больницу. Несмотря на усилия врачей, он скончался», — рассказал собеседник.

Лопырев на протяжении 13 лет работал начальником ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу. В ноябре 2016 года его задержали в Сочи по делу о взяточничестве.

Следствие установило, что Лопырев обещал покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ за 6,27 млн рублей.

В ноябре 2017 года Знаменский гарнизонный военный суд приговорил фигуранта в 10 годам заключения в колонии, а также к штрафу в размере 150 млн рублей.

Подсудимый сохранил генеральское звание. Сам он признал вину в получении взятки и незаконном хранение патронов.