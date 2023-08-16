В Минэкологии Тамбовской области произошли кадровые перестановки

Глава Тамбовской области Максим Егоров согласовал на должность замминистра экологии и природных ресурсов кандидатуру Владимира Разводова, а на пост директора ТОГКУ «Тамбовохота» — Андрея Кириллова. Об этом сообщила и.о. министра экологии региона Алла Албегова.

Оба сотрудника ранее работали в региональном Минэкологии, а также в правоохранительных и силовых структурах, пишет ИА «Абирег». Разводов занимал кресло замначальника управления и возглавлял в ведомстве отдел госконтроля. Кириллов, в свою очередь, был главным экспертом в Тамбовоблохотуправлении.

По словам Албеговой, новые сотрудники должны решить ряд определенных задач. отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру». Среди них — наведение порядка в системе охотпользования и подготовка предложений по нормативному регулированию законодательства в регионе, чтобы сделать сферу охоты прозрачной, открытой и понятной для рядовых граждан.