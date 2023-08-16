В Псковской области ликвидировали свалку горючих отходов

В Гдовском районе Псковской области ликвидировали свалку горючих отходов, сообщает в среду, 16 августа, пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности на полигоне провела Псковская природоохранная межрайонная прокуратура. Сотрудники ведомства установили, что возгорание на объекте размещения отходов приводило к задымлению прилегающей территории, пишет Псковское агентство информации.

По результатам проверки возбудили дело об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды») и ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Виновники должны заплатить штраф в размере более 200 тыс. рублей.

Как отмечает Псковская лента новостей, возгорание на объекте размещения отходов в Гдовском районе ликвидировали.

Ранее в августе сообщалось, что с начала лета в Астраханской области ликвидировали 781 несанкционированную свалку. Работы выполняют сотрудники МБУ «Чистый город».