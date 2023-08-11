Почти 800 свалок ликвидировали в Астраханской области за лето

С начала лета в Астраханской области ликвидировали 781 несанкционированную свалку. Работы выполняют сотрудники МБУ «Чистый город».

Больше 550 скоплений мусора были обнаружены в районе контейнерных площадок, уточняет «Астрахань 24». На полигон вывезли порядка 1,73 тыс. т мусора.

Жителям региона напоминают, что ответственными за содержание объектов являются собственники — физические и юридические лица. Они отвечают за благоустройство и уборку участков. Сброс коммунального и строительного мусора, отходов производства, тары, листвы и снега за пределами специально отведенных участков запрещен.

В Калужской области с начала года выявили 24 несанкционированные свалки. Все скопления выявлены на землях сельскохозяйственного назначения.