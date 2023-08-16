Бывший менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек заявил, что Австрия не сможет обойтись без российского газа даже в долгосрочной перспективе. По его словам, одностороннее расторжение контрактов со стороны Австрии было бы немедленно оспорено «Газпромом» в международных судах, передает телеканал «Известия». При этом без судебного решения Австрии придется продолжать платить РФ. Финансовые издержки составят более чем €30 млрд. По словам специалистов, у Австрии нет альтернатив российскому газу.

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