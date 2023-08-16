Детский технопарк «Эвристика» в Комсомольске откроют в начале 2025 года
В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) в начале 2025 года планируют ввести в эксплуатацию детский технопарк «Эвристика», в котором будут обучатся будущие исследователи и инженеры. Об этом сообщает городская администрация.
Сейчас на объекте задействовано 50 человек. Все работы ведутся по графику, отставаний нет. Рабочие, по данным властей, уже приступили к возведению третьего этажа.
Площадь «Эвристики» составит 5 тыс. кв. м. В здании разместят лаборатории, мастерские, интерактивный музей, планетарий, обсерваторию, библиотеку и читальный зал. Заниматься в технопарке смогут порядка 1 тыс. человек, пишет ИА AmurMedia.
«Комсомольск — это промышленный и инженерный центр страны на Дальнем Востоке, поэтому у нас всегда было востребовано инженерное образование», — прокомментировал глава города Александр Жорник.
Строительство технопарка «Эвристика» входит в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденный правительством России.