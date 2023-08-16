Врач объяснил, почему опасно не чистить зубы перед сном
Если не чистить полость рта перед сном, то может развиться кариес, зубной камень, галиотоз (неприятный запах изо рта) и проблемы с деснами, рассказала 16 августа стоматолог, основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян.
«Чистка зубов непосредственно перед сном предотвращает скопление кариесогенных микроорганизмом (стрептококков) в ротовой полости, продукты жизнедеятельности которых прямым образом влияют на состояние зубной эмали, ослабляя и разрушая ее», — цитирует врача «Газета.Ru».
Стоматолог добавила, что бактериальный налет с зубов необходимо удалять, так как он быстро трансформируется в зубной камень.
Если на ночь не чистить зубы, то остается питательная среда для патогенов. Те начинаются размножаться в течение ночи, выделяются агрессивные кислоты и вещества, вызывающие неприятный запах.
Из-за плохой гигиены рта развиваются и заболевания десен, добавила Автандилян.
«Мало кто знает, что регулярная гигиена полости рта дважды в день значительно снижает риск заболеваний периодонта — тканей, удерживающих зубные единицы. Это связано с тем, что за ночь при отсутствии вечерней чистки зубов мягкий бактериальный налет успевает минерализоваться и отвердеть, превращаясь в зубной камень, который просто невозможно удалить в домашних условиях», — пояснила врач.
В конце июля стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина предупредила о вреде жвачки для зубов. По ее словам, использование жвачек с сахаром может стать причиной развития кариеса и разрушения зубов.