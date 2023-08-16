В Раменском построили новый корпус для начальных классов

Новый корпус для начальных классов достроили в подмосковном Раменском. Уже с 1 сентября 200 учеников смогут посещать новое здание СОШ № 6 по улице Серова, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

В настоящий момент инспекторы ведомства приступили к проверке соответствия выполненных строительно-монтажных работ требованиям проектной документации, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Новый корпус представляет собой трехэтажную пристройку площадью 4,5 тыс. кв. м. Ее начали возводить летом 2021 года. К новому зданию со всех сторон предусмотрены проезды для пожарных машин и автотранспорта, а на прилегающей территории сформированы учебно-опытные физкультурно-спортивные и хозяйственные зоны.

Ранее в августе сообщалось, что полный переход на обновленные государственные учебники в школах произойдет в течение пяти лет. Это позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства.