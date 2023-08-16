Экс-кандидата в президенты Болгарии Петрова убили в пригороде Софии

Болгарский бизнесмен, кандидат на выборах президента в 2011 году Алексей Петров был застрелен во время прогулки в пригороде Софии. Об этом сообщает болгарское радио БНР со ссылкой на источники в МВД.

Сообщается, что бизнесмен был найден мертвым в районе Драгалевци, София. Он был убит из винтовки с оптическим прицелом во время прогулки в горах. С Петровым была женщина, в которую тоже стреляли. Она была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, где позже скончалась.

Петров в 2011 году участвовал в выборах президента Болгарии. Также он владел бизнесом в страховой сфере и был советником в государственной службе безопасности.

Ранее бизнесмена уже пытались убить. В 2002 году ему прострелили ногу и грудь, а в 2015-м произвели попытку покушения при помощи гранатомета.