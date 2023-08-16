Эксперт рассказала о составлении индивидуального плана питания с помощью ИИ

Для составления индивидуального плана питания обычно обращаются к диетологу или нутрициологу. О том, какими возможностями в этом направлении сегодня обладают нейросети и как правильно сформулировать для них запрос, «Известиям» 16 августа рассказала приглашенный эксперт GeekBrains программы «Нейрохищник» Дарья Кириченко.

Во-первых, как рассказала эксперт, нейросети могут значительно облегчить задачу по составлению меню.

«Вы можете прописать, что у вас в холодильнике есть тот или ной набор продуктов: например, лосось, батат, зеленый горошек, гречка. ИИ соберет необходимую информацию и придумает оригинальное блюдо из перечисленных ингредиентов. Это эффективно с точки зрения экономии времени, особенно когда нет желания думать, что приготовить на обед или ужин», — рассказала Кириченко.

При этом она отметила, что, если попросить нейросеть учесть в рецепте огурцы и молоко, она укажет, что эти продукты вызывают побочную реакцию в ЖКТ и сделает пометку, чтобы пользователь убедился в отсутствии непереносимости лактозы.

По ее словам, ИИ способен не только предложить рецепт, но и составить индивидуальную программу питания для человека.

«Чтобы правильно составить запрос, конкретному человеку нужно знать свои базовые параметры, исходя из цели. Минимальные данные: пол, возраст, рост. Дальше идет цель — похудеть, набрать вес или мышечную массу. Например, вы хотите сбросить вес и рассчитать суточную калорийность. Запрос должен включать информацию о том, сколько раз в день он питается, сколько часов спит, ведет сидячий или активный образ жизни, занимается ли спортом и каким, есть ли непереносимость продуктов, сколько проходит в день шагов», — отметила Кириченко.

Эксперт уточнила, что нейросеть может рассчитать калорийность и меню, исходя из наиболее традиционного запроса: например — «три полноценных приема пищи плюс перекусы». При этом, если человек не может питаться пять-шесть раз в день, то запрос нужно корректировать. Либо возможно такое, что ИИ пропишет блюда, но не укажет точную граммовку и нужно будет делать новый запрос. Поэтому в работе с нейросетью может быть много погрешностей.

Также она обратила внимание, что ИИ может учитывать страну, где находится человек находится, и прописывать меню согласно локации.

«Как правило, нейросеть составляет здоровый рацион, который не включает конфеты или чипсы. При планировании меню она учитывает основы нутрициологии: большое количество овощей, зелени, фрукты, мясо, рыбу и крупы. Поэтому ИИ экономит много времени, но, чтобы исключить погрешности, желательно, чтобы результаты перепроверял профессионал», — подытожила Кириченко.

3 июля в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ) МИФИ сообщили «Известиям», что разработали программу на основе ИИ, которая помогает эндокринологам классифицировать новообразования в щитовидной железе на основе УЗИ-снимков.