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На Урале дебошир насильно удерживал соседского ребенка в своей квартире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Житель города Каменск-Уральский в Свердловской области незаконно удерживал в своей квартире соседского ребенка — 9-летнюю девочку. Об этом 16 августа сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел вечером 15 августа.

«В правоохранительные органы города поступило сообщение о том, что в доме на улице Лермонтова местный житель незаконно удерживает у себя в квартире ребенка своих соседей. В дальнейшем 9-летней девочке при помощи других соседей удалось выбраться, а нетрезвый дебошир оказался доставлен полицейскими в отдел МВД для разбирательства», — отмечено на сайте ведомства.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Следователи начали проверку по факту происшествия на предмет наличия преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Проводится опрос очевидцев, чтобы выяснить, был ли причинен здоровью ребенка какой-либо вред.

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Ранее, 28 июля, источник «Известий» рассказал, что в селе Павлово Ленинградской области мужчина, находясь в состоянии опьянения, ездил на велосипеде с ножом за детьми и угрожал им. Также очевидцы рассказали, что мужчина грозился порезать собаку одной из девочек. При помощи местных жителей он был обезврежен и доставлен в полицию.

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