Тело мужчины нашли в фонтане «Каменный цветок» в Екатеринбурге

В фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга обнаружено тело 25-летнего мужчины. Как заявили 16 августа в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ, криминальных следов в смерти молодого человека не обнаружено.

«Телесных повреждений нет», — сообщили в ведомстве.

Следователи отдела СК России Ленинского района начали проверку по факту трагедии. Тело погибшего в настоящее время находится на судмедэкспертизе, уточняет «Газета.Ru».

Очевидцы рассказали местному порталу Е1, что с погибшим произошел несчастный случай — ему стало плохо и он утонул, захлебнувшись. Рядом с фонтаном находился велосипед и личные вещи мужчины.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что прокуратура проверит городские водоемы в Санкт-Петербурге в связи с увеличением количества несчастных случаев на воде. Особое внимание уделят патрулированию пляжей. С начала купального сезона в Северной столице утонули 25 человек, в том числе восемь детей. Еще 37 человек, в том числе четырех детей, удалось спасти.