МВД предложило дать следствию доступ к передаваемым по Сети данным

МВД предложило приравнять к информации, необходимой для следственных действий, любые передаваемые через интернет данные. Документ опубликован 16 августа на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что ведомство предложило внести такие поправки в федеральный закон «Об оперативно-разыскной деятельности».

Согласно нововведениям, МВД получит возможность изучать информацию, содержащуюся в том числе «в технологических системах ее передачи», включая интернет. Министерство объяснило, что инициатива пришла из-за широко распространившихся в последнее время преступлений, совершаемых с помощью интернета, компьютерной техники и средств мобильной связи.

Поправки направлены на то, чтобы улучшить раскрываемость преступлений.

Ранее, 20 июля, в Министерстве внутренних дел сообщили о росте числа киберпреступлений в 2023 году в РФ. По данным ведомства, за первое полугодие 2023 года число таких преступлений выросло до 27,9%.

Также в тот день в МВД заявили, что за пять лет число преступлений с использованием IT увеличилось в три раза, до 522 тыс. случаев за 2022 год. В связи с этим министерство предложило замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах на срок до 10 дней без решения суда. Однако уточнялось, что для этого нужны основания полагать, что счета использовались именно в целях преступлений.