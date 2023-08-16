Реклама
Прямой эфир
Общество
СК возбудил уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings
Общество
Власти Дагестана сообщили о повреждении более 400 строений после взрыва на АЗС
Недвижимость
Апартаменты в новостройках Москвы подорожали на 13,1%
Общество
Школы России перейдут на новые учебники в течение пяти лет
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Крыму
Армия
Российские военнослужащие получили награды за заслуги в зоне СВО
Пресс-релизы
Послы Индии, Таиланда и Шри-Ланки примут участие в I Международном буддийском форуме
Новости компаний
ПСБ презентовал платежную карту «Защитники Отечества» на форуме «Армия-2023»
Мир
МИД Белоруссии сообщил об участии Минска в предстоящем саммите БРИКС
Мир
В Крыму предложили назвать мирный план по Украине «миром без Зеленского»
Мир
Турция продолжит обсуждать с ООН и Западом возобновление зерновой сделки
Общество
Синоптики спрогнозировали «опасное солнце» в южных регионах России
Экономика
В России выросло производство сигарет

МВД предложило дать следствию доступ к передаваемым по Сети данным

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД предложило приравнять к информации, необходимой для следственных действий, любые передаваемые через интернет данные. Документ опубликован 16 августа на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что ведомство предложило внести такие поправки в федеральный закон «Об оперативно-разыскной деятельности».

Согласно нововведениям, МВД получит возможность изучать информацию, содержащуюся в том числе «в технологических системах ее передачи», включая интернет. Министерство объяснило, что инициатива пришла из-за широко распространившихся в последнее время преступлений, совершаемых с помощью интернета, компьютерной техники и средств мобильной связи.

Поправки направлены на то, чтобы улучшить раскрываемость преступлений.

Акустика и электричество: хакеры научились красть пароли при помощи микрофонов
Злоумышленники используют нейросеть для анализа звуковой информации

Ранее, 20 июля, в Министерстве внутренних дел сообщили о росте числа киберпреступлений в 2023 году в РФ. По данным ведомства, за первое полугодие 2023 года число таких преступлений выросло до 27,9%.

Также в тот день в МВД заявили, что за пять лет число преступлений с использованием IT увеличилось в три раза, до 522 тыс. случаев за 2022 год. В связи с этим министерство предложило замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах на срок до 10 дней без решения суда. Однако уточнялось, что для этого нужны основания полагать, что счета использовались именно в целях преступлений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023