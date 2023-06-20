В МВД предложили без суда замораживать расходы со счетов кибермошенников

Российская полиция хочет получить право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах на срок до десяти дней без решения суда. Об этом 20 июня сообщило агентство «РИА Новости» в МВД РФ.

Отмечается, что за пять лет число преступлений с использованием IT увеличилось в три раза, до 522 тыс. случаев в прошедшем году. При этом следствие не имеет права без суда приостановить операции по счетам.

В ведомстве уточнили, что законопроект дополнит уголовно-процессуальный кодекс (УПК) статьей 115, которая предусматривает возможность в случаях, не терпящих отлагательства, принимать решение о приостановлении расходных операций с денежными средствами, электронными денежными средствами по указанным счетам (вкладам, депозитам) на срок до десяти суток. Однако для соответствующего решения должны быть основания полагать, что счета использовались в преступной деятельности.

При этом в течение десяти суток следователь должен направить в суд ходатайство о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах либо вынести постановление об отмене постановления о приостановлении операций по соответствующим счетам.

Эти ограничения позволят фигурантам использовать иные свои деньги на счетах и пользоваться услугами связи. Также владелец заблокированного счета сможет обжаловать решение о приостановлении расходных операций в суде.

Изменения не повлекут «неоправданное ограничение конституционных прав законопослушных граждан» за счет того, что о принятом решении будет уведомлен прокурор, а дальнейший арест накладываться судом.

Как подчеркнули в МВД, изменения обсуждены с заинтересованными ведомствами, большинство из которых поддержали их.

Ранее, 15 июня, генеральный директор АНО «Цифровые платформы», специалист в области кибербезопасности Арсений Щельцин посоветовал подвергать сомнению все звонки от сотрудников банков, чтобы не попасть в сети мошенников.