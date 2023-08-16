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Минэкономразвития сообщило о росте числа субъектов МСП в России

Минэкономразвития: число субъектов МСП в России превысило 6 млн
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Число субъектов малого и среднего бизнеса в едином реестре МСП на 10 августа 2023-го превысило 6 млн — это больше, чем в те же периоды предыдущих лет. Так, в июле 2019 года в реестре числилось 5,8 млн субъектов. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития 16 августа.

«При этом мы отмечаем увеличение числа новых предприятий. По итогам первого полугодия количество вновь созданных субъектов МСП превысило 688 тыс. Это на 18% больше, чем в первом полугодии 2022 года», — уточнили в министерстве.

Там рассказали, что для предпринимателей доступны разные меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», среди которых финансовые, консультационные, программы обучения, продвижения и т.д.

«Меры поддержки дифференцированы по целевым группам получателей — самозанятые, начинающие предприниматели, растущие субъекты МСП, нацеленные на дальнейшее развитие. Все они могут получить поддержку и услуги, которые необходимы на различных этапах становления бизнеса», — подчеркнули в Минэкономразвития.

Там также добавили, что наряду с масштабной программой льготного кредитования представители малого и среднего бизнеса получают поддержку в рамках государственного микрофинансирования, лизинга, альтернативных источников финансирования, в том числе краудфандинга и биржевых инструментов.

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Ранее в этот день сообщалось, что, согласно исследованию hh.ru, банка «Точка» и Calltouch (имеется в распоряжении «Известий»), индекс здоровья российского бизнеса по итогам II квартала 2023-го достиг 69 баллов — значение стало максимальным за период с 2019 по 2023 год. При этом в текущем году лучше других показатель у малого бизнеса. Доцент базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Ерохина выразила мнение, что малый бизнес показывает хороший рост на фоне эффективности мер господдержки. Она напомнила, что для предприятий доступны многие программы, например «земля за один рубль», снижение налоговой нагрузки, наличие беспроцентных кредитов и займов.

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