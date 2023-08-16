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СМИ узнали о планах компании Hugo Boss продать магазины в России

«Ъ»: немецкий Hugo Boss займется оптовыми поставками в Россию
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Немецкий концерн Hugo Boss принял решение оставить в России только часть бизнеса, сосредоточившись на оптовых поставках. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» в среду, 16 августа, ссылаясь на осведомленный источник на рынке торговой недвижимости.

В пресс-службе Hugo Boss изданию заявили, что компания «пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение», которое бы соответствовало бизнес-модели концерна.

Как отмечается в материале, переключившись на оптовые поставки, компания намерена продать все свои магазины, оставшиеся в РФ. В настоящее время концерн ведет переговоры о продаже своих активов и обязательств в стране, передает «Газета.Ru».

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Компания Hugo Boss приостановила розничную торговлю и онлайн-продажи на территории России в марте 2022 года, при этом торговля через оптовые каналы продолжалась.

В списке приостановивших свою деятельность в РФ компаний также Inditex (Zara, Massimo Dutti и другие), MAC, Jo Malone, Decathlon, Adidas, Puma, Hugo Boss, Swarovski. Подавляющее большинство брендов, приостановивших свою деятельность (70%), относятся к fashion-сегменту.

На фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, проводимой с 24 февраля 2022 года, и последовавших в связи с ней санкций Запада ряд западных компаний принял решение приостановить работу на территории страны. Однако к настоящему времени часть из них уже вернулась или планирует вернуться на российский рынок под новыми названиями.

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