Пожилой водитель погиб в массовом ДТП в Оренбургской области

Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Оренбургской области. Один человек погиб, еще двое госпитализированы.

Авария произошла на дороге Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан. По данным «Урал56.Ру», 71-летний водитель автомобиля Nissan при движении в сторону Соль-Илецка выехал на встречную полосу и допустил столкновение с машиной Lada Vesta. Затем иномарка ударила автомобиль Mercedes-Benz.

Мужчина за рулем Nissan скончался на месте происшествия. Его 72-летняя пассажирка и водитель Mercedes госпитализированы.

Еще одна авария на данной трассе произошла в районе села Белозерка. Легковой автомобиль Renault Sandero Stepway столкнулся с грузовиком «КамАЗ». 55-летний водитель иномарки скончался на месте.

15 августа в Пензенской области грузовик Volvo столкнулся с автомобилями Isuzu и Kia Sportage. Водители трех машин погибли. Также пострадали 49-летняя женщина и 16-летний подросток, которые находились в салоне Kia.