Три человека погибли в массовом ДТП с грузовиком в Пензенской области
В Нижнеломовском районе Пензенской области в результате столкновения трех автомобилей погибли три человека. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла во вторник, 15 августа, на 559-м км федеральной трассы М-5 «Урал». Столкнулись грузовик Volvo под управлением 49-летнего мужчины, Kia Sportage с 55-летним водителем и автомобиль Isuzu, за рулем которого находился 40-летний мужчина.
В результате ДТП водители трех машин погибли на месте. Также пострадали 49-летняя женщина и 16-летний подросток, находившиеся в Kia. Бригада скорой помощи доставила их в больницу.
Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.
Ранее в этот же день сообщалось о ДТП в Красноярском крае, в результате которого погибли три человека. Водитель автомобиля «Волга» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу грузовику.