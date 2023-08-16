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Экс-депутат парламента Финляндии усомнился в долгом пребывании страны в НАТО

Экс-депутат парламента Финляндии Туртиайнен: страна вряд ли долго пробудет в составе НАТО
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен усомнился в том, что страна долго пробудет в составе Североатлантического альянса. Своим мнением он поделился в среду, 16 августа, на Московской конференции по международной безопасности.

«Я не верю, что это может длиться долго, потому что в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России», — сказал Туртиайнен «РИА Новости».

Он добавил, что присоединение к альянсу принесло его стране лишь вред.

«Пропаганда работала таким образом, что казалось, что все хотели этого присоединения, поэтому был нанесен большой вред», — отметил экс-депутат.

При этом, по его словам, граждане Финляндии не могли открыто высказывать свою позицию по этому вопросу, передает «Газета.Ru».

«У финских граждан не было возможности озвучить свое мнение по вопросу присоединения к НАТО, и они не могли рисковать и показать свое недовольство», — сказал Туртиайнен.

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Ранее, в конце июля, бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что решение Финляндия вступить в НАТО поставило страну в невыгодное положение, так и не приведя к ослаблению позиций России.

В том же месяце министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию поразило, с какой скоростью Финляндия и Швеция ради вступления в НАТО отказались от нейтралитета, от тех преимуществ, которые этот нейтральный статус долгие десятилетия им предоставлял, обеспечивал относительно самостоятельную роль.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется и на Финляндию.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в регионе. По его словам, это стало посягательством на безопасность и интересы России.

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