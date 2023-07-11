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Лавров удивился скорости отказа Финляндии и Швеции от нейтралитета ради НАТО

Лавров: РФ поразило, как быстро Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета ради НАТО
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Россию поразило, с какой скоростью Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета ради вступления в НАТО, заявил 11 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

«Поразила та скорость, с которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса, от тех преимуществ, которые этот нейтральный статус долгие десятилетия им предоставлял, обеспечивал их относительно самостоятельную роль, обеспечивал им репутацию и авторитет и в Европе, и на международной арене», — заявил Лавров.

Он отметил, что Москва будет делать выводы в зависимости от того, как быстро и глубоко Североатлантический альянс будет осваивать шведскую и финскую территории.

«В том, что они это собираются делать, сомнений нет. Уже и Хельсинки, и Стокгольм обсуждают с США многие вопросы, связанные с развертыванием инфраструктуры альянса прямо на границах с РФ в случае с Финляндией и совсем близко от наших границ в случае со Швецией», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

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10 июля генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о согласии Турции как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. При этом Столтенберг обратил внимание на то, что не владеет информацией о том, как быстро и когда Турция будет готова передать документы по Швеции.

В тот же день турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО сделал заявление о том, что вступление Швеции в альянс станет возможным, после того как Турция будет принята в члены Европейского союза (ЕС). Он отметил также, что сообщит о новом условии Турции во время саммита. По словам Эрдогана, последнее решение о вступлении Швеции будет зависеть от голосования в турецком парламенте.

30 июня Лавров сказал, что Россия будет учитывать членство Финляндии в НАТО, если от нее поступит предложение о нормализации отношений. Министр подчеркнул, что полного возвращения к прежнему уровню отношений уже не будет по причине вступления страны в Североатлантический альянс и возможного размещения военной инфраструктуры НАТО.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отметили, что присоединение это негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.

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