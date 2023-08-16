Младенца в пакете нашли на улице в Ленинградской области

Новорожденного в пакете обнаружили на улице в городе Пикалево Ленинградской области. Как выяснили «Известия», ребенок жив и был доставлен в больницу.

Ребенка нашли на территории садового товарищества «Металлург». Его бросили на улице сразу после рождения.

Личности родителей устанавливаются.

Ранее, 24 июля, тело новорожденного мальчика нашли на придомовой территории по улице Киевской в Калининграде. Местные жители обнаружили труп утром того же дня и сразу обратились в правоохранительные органы. Мать младенца ищут.