Тело младенца обнаружили во дворе дома в Калининграде

Тело новорожденного мальчика нашли на придомовой территории по улице Киевской в Калининграде. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает местное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

Местные жители обнаружили труп утром того же дня и сразу обратились в правоохранительные органы. Мать младенца ищут.

На месте, где нашли тело, работают следователи и криминалисты. Для установления точной причины смерти малыша назначена судебно-медицинская экспертиза.

Руководитель управления СК России по Калининградской области Дмитрий Бочаров лично контролирует ход доследственной проверки.

Ранее, 14 июня, тело новорожденной девочки обнаружили в поселке Курай в Красноярском крае. Мать ребенка приняла решение отказаться от него после родов. По факту происшествия СК ведет процессуальную проверку.