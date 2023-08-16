Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крыму предложили назвать мирный план по Украине «Миром без Зеленского»
Общество
Синоптики спрогнозировали «опасное солнце» в южных регионах России
Экономика
В России выросло производство сигарет
Мир
Трампу предписали явиться в тюрьму Джорджии для ареста
Армия
Разработчик сообщил о применении спецназом РФ автоматов АШ-12 в зоне СВО
Наука и техника
Ученые в Китае заявили о связи сменной работы с развитием депрессии
Мир
Число жертв природных пожаров на Гавайях возросло до 101
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области
Мир
Пресс-секретарь Байдена случайно опубликовала пост от его лица
Происшествия
Разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана задержали во Владивостоке
Армия
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке
Мир
В Запорожье переименовали 70 связанных с Россией улиц
Мир
Ким Чен Ын отметил огромный вклад России в национальное освобождение стран

Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие

9News: двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие
0
Фото: WA Police
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительные органы Австралии предъявили обвинение двум мужчинам 59 и 38 лет, которые изготавливали оружие при помощи 3D-принтера. Об этом 15 августа сообщил местный телеканал 9News.

«Двум мужчинам из штата Западная Австралия были предъявлены обвинения после того, как полиция изъяла несколько пистолетов, напечатанных на 3D-принтере, в ходе четырехмесячной операции», — говорится в сообщении издания.

По данным телеканала, в ходе обысков полиция изъяла у мужчин четыре единицы оружия, а также несколько деталей, чертежи и 3D-принтер.

«Проблема для нас сейчас [в том], что это [оружие] можно делать на задних дворах и в домах, и мы обеспокоены тем, что новая тенденция усиливается», — рассказала заместитель комиссара Кайли Уайтли.

В июне 2022 года был арестован 18-летний австралиец. Ему предъявили аналогичные обвинения за 3D-печать полуавтоматической винтовки, напомнил телеканал.

Эксперт по 3D-печати Эллиот Теуниссен, владелец E-Jet 3D Printing, сказал, что многие производственные чертежи доступны в Интернете. Он подчеркнул, что нужно больше бороться с удалением этого оружия из Сети, тогда будет возможным сокращение числа тех людей, которые могут в свободном доступе получить напечатанные пистолеты, винтовки и другие виды оружия.

Тихий дрон: беспилотники и средства РЭБ стали главными хитами «Армии-2023»
Российскими разработками в области БПЛА и радиоэлектронной борьбы интересуются зарубежные заказчики

1 августа журнал The Economist написал, что на Украине производят самодельные бомбы на 3D-принтере. По данным издания, оружейник-любитель из Киева наладил домашнее производство 800-граммовых противопехотных бомб. Его группа использует 3D-печать для изготовления корпуса бомбы, после чего наполняет ее взрывчаткой и осколками. Таким образом удается за день произвести около 1 тыс. снарядов, которые затем используются для сброса с беспилотников.

Позднее, 3 августа, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Известиям» о недостатках напечатанных на 3D-принтере боеприпасов. Поскольку они напечатаны, отметил он, их корпус не такой прочный, как у заводских, и за счет этого поражающие факторы в основном направлены против личного состава. Помимо этого, добавил эксперт, бронетехнику таким боеприпасом не выведешь из строя, такая же история и с блиндажами, с какими-то другими серьезными укрытиями, а также с БМП, с танками и другим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023