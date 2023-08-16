Двум австралийцам предъявили обвинения за напечатанное на принтере оружие

Правоохранительные органы Австралии предъявили обвинение двум мужчинам 59 и 38 лет, которые изготавливали оружие при помощи 3D-принтера. Об этом 15 августа сообщил местный телеканал 9News.

«Двум мужчинам из штата Западная Австралия были предъявлены обвинения после того, как полиция изъяла несколько пистолетов, напечатанных на 3D-принтере, в ходе четырехмесячной операции», — говорится в сообщении издания.

По данным телеканала, в ходе обысков полиция изъяла у мужчин четыре единицы оружия, а также несколько деталей, чертежи и 3D-принтер.

«Проблема для нас сейчас [в том], что это [оружие] можно делать на задних дворах и в домах, и мы обеспокоены тем, что новая тенденция усиливается», — рассказала заместитель комиссара Кайли Уайтли.

В июне 2022 года был арестован 18-летний австралиец. Ему предъявили аналогичные обвинения за 3D-печать полуавтоматической винтовки, напомнил телеканал.

Эксперт по 3D-печати Эллиот Теуниссен, владелец E-Jet 3D Printing, сказал, что многие производственные чертежи доступны в Интернете. Он подчеркнул, что нужно больше бороться с удалением этого оружия из Сети, тогда будет возможным сокращение числа тех людей, которые могут в свободном доступе получить напечатанные пистолеты, винтовки и другие виды оружия.

1 августа журнал The Economist написал, что на Украине производят самодельные бомбы на 3D-принтере. По данным издания, оружейник-любитель из Киева наладил домашнее производство 800-граммовых противопехотных бомб. Его группа использует 3D-печать для изготовления корпуса бомбы, после чего наполняет ее взрывчаткой и осколками. Таким образом удается за день произвести около 1 тыс. снарядов, которые затем используются для сброса с беспилотников.

Позднее, 3 августа, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Известиям» о недостатках напечатанных на 3D-принтере боеприпасов. Поскольку они напечатаны, отметил он, их корпус не такой прочный, как у заводских, и за счет этого поражающие факторы в основном направлены против личного состава. Помимо этого, добавил эксперт, бронетехнику таким боеприпасом не выведешь из строя, такая же история и с блиндажами, с какими-то другими серьезными укрытиями, а также с БМП, с танками и другим.