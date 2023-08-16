Полиция объявила награду за информацию об осквернивших флаги во Владивостоке

Полиция Приморья 16 августа объявила вознаграждение в 200 тыс. рублей за информацию о причастных к повреждению флагов РФ на месте захоронения во Владивостоке участников спецоперации.

Следствие установило, что в ночь со 2 на 3 июля неизвестные повредили флаги на месте захоронения погибших на Морском кладбище во Владивостоке.

Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом России по ст. 329 УК РФ «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации».

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей граждан, причастных к инциденту, и их задержание.

Полиция обещает осуществить выплату вознаграждения в размере 200 тыс. рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления. Правоохранители гарантируют конфиденциальность и безопасность гражданам, владеющим информацией об инциденте.

Ранее, 9 июля, стало известно, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту порчи могильного креста на захоронении адмирала Ивана Чагина на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.