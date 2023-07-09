В Петербурге возбудили дело из-за порчи креста на могиле адмирала Чагина

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту порчи могильного креста на захоронении адмирала Ивана Чагина на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Об этом 9 июля сообщает сайт телеканала 78.ru.

О повреждении памятника стало известно еще 3 марта. Согласно информации, которая поступила в дежурную часть, неизвестный не позже 14 февраля повредил крест на могиле адмирала.

Как сообщают местные СМИ, надгробный памятник адмиралу Чагину, установили на Никольском кладбище в декабре 2019 года. До этого момента на могиле была только надгробная плита.

Ранее, 23 апреля, сообщалось, что в Балашове Саратовской области задержали двух подростков 12 и 13 лет за осквернение 50 надгробий на Поворинском кладбище. Подростки заявили, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений. В отношении их родителей составили административные протоколы о неисполнении обязанностей.