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Разработчик сообщил о применении спецназом РФ автоматов АШ-12 в зоне СВО

Российский спецназ применяет крупнокалиберные автоматы АШ-12 в ходе СВО
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Подразделения специального назначения ВС РФ применяют в зоне украинского конфликта крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12. Об этом 16 августа сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

«12,7-миллиметровый автомат штурмовой АШ-12 и 12,7-миллиметровая винтовка крупнокалиберная снайперская (ВКС) приняты на вооружение подразделений специального назначения силовых структур. Эксплуатирующие подразделения высоко оценивают применение АШ-12 и ВКС в боевых действиях», — приводит заявление представителя холдинга «РИА Новости».

Уточняется, что замечаний по автоматам от военнослужащих спецназа не поступало.

В автомате АШ-12 крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130, который позволяет эффективнее найтрализовывать цели в средствах бронезащиты при решении тактических задач на коротких и сверхкоротких дистанциях, в том числе в закрытых и замкнутых помещениях, траншеях, внутри укреплений.

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Ранее, 13 августа, корреспондент «Известий», что концерн «Калашников» разработал и представил укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО. Данная модель отличается от предыдущих поколений улучшенной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, а также повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Еще в 2019 году журнал National Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».

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