Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 16 августа сообщил, что российские военнослужащие при поддержке артиллерии уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) четыре опорных пункта и несколько единиц автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боевиками.

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожены бронеавтомобиль, БМП, четыре опорных пункта, поражены скопления живой силы противника», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Чехов, ВС РФ нанесли огневое поражение по противнику в районе Старомайорского. В результате атаки были уничтожены несколько единиц автомобильной техники с украинскими боевиками. Также минометным огнем ликвидированы две разведгруппы противника северо-западнее Приютного.

Накануне Чехов сообщил, что российские силы уничтожили несколько артиллерийских орудий ВСУ, находясь под огнем противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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