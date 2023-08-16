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Подросток открыл стрельбу из окна квартиры в Уфе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Уфе 15-летний подросток открыл стрельбу из окна квартиры. Об этом во вторник, 15 августа сообщается в Telegram-канале «Новости МВД Башкортостана».

По предварительным данным, подросток без разрешения взял принадлежащий отцу пневматический пистолет и устроил стрельбу с балкона одного из домов на улице Гагарина. Прибывшие на место правоохранители определили квартиру, откуда раздавались хлопки.

Полицейские изъяли оружие, его отправили на экспертизу, сообщает телеканал «Звезда». Проводится проверка по факту инцидента.

Как отмечает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал «Честно говоря», ранее появилось видео, снятое соседкой подростка. На кадрах слышны звуки выстрелов из открытого окна. На другом видео, мальчик вышел из квартиры в общий тамбур и сообщил, что стрелял от скуки, пишет Pravda.Ru. По словам соседки, тот стрелял по детскому саду.

13 августа в Санкт-Петербурге девушка прострелила дверь, чтобы выбраться из запертой квартиры. Она заявила, что друзья оставили ее в квартире одну, закрыли, а сами уехали куда-то еще два дня назад. К запертой квартире приехали полицейские и попытались пообщаться с девушкой, однако она неожиданно выстрелила в сторону двери из карабина.

Стражи порядка связались с хозяином квартиры и попросили отпереть дверь. Находившаяся внутри девушка призналась, что употребляла алкоголь и наркотики. Оружие принадлежит одному из ее друзей.

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