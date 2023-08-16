Актер из «Игры престолов» Даррен Кент умер в возрасте 36 лет
Британский актер, исполнитель роли пастуха в шоу «Игра престолов» Даррен Кент скончался в возрасте 36 лет. Об этом во вторник, 15 августа, сообщило агентство Carey Dodd Associates в соцсети Х (бывш. Twitter).
Актер скончался в пятницу, 11 августа, в окружении родителей и лучшего друга. Известно, что актер страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи, отмечает Life.ru.
«Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг», — приводит телеканал «360» сообщение представителя агентства.
Даррен Кент принял участие в съемках ряда проектов на «Би-би-си», в том числе «Жители Ист-Энда» и адаптация «Отверженных».
Одной из последних его работ стали съемки в картине «Подземелья и драконы: Честь среди воров», пишет RT.
В сериале «Игра престолов» Кент появился в 10 эпизоде четвертого сезона, исполнив роль пастуха. Его герой принес тело сожженной драконом дочери королеве Дейенерис Таргариен.