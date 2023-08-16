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Собянин заявил о реализации 41 проекта КРТ в Москве

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В Москве на данный момент реализуется 41 проект комплексного развития территорий (КРТ). Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 15 августа.

Больше половины из этих проектов предполагают строительство школ и детских садов. По словам чиновника, больше всего объектов образования планируется построить на севере, северо-востоке и юго-западе города, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Так, школу на 750 мест и детский сад на 325 воспитанников построят в Войковском районе на территории бывшей промзоны «Братцево». Два детских сада на 100 и 350 мест появятся на месте бывшей промзоны «Кунцево», отмечает телеканал «360». Всего запланировано строительство 23 детских садов и 19 школ, пишет НСН. Мэр подчеркнул, что вся социальная инфраструктура в новых микрорайонах будет в шаговой доступности от дома, сообщает сайт aif.ru.

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14 августа по итогам аукциона был выбран инвестор для реорганизации неэффективно используемой территории в поселении Сосенском в ТиНАО, площадь которой составляет 3,47 га. По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, на этом месте появится 19,5 тыс. кв. м общественно-деловой и производственной недвижимости, сообщает «Москва 24».

9 августа стало известно, что в Москве запланировали строительство 14 спорткомплексов общей площадью 91,5 тыс. кв. м в рамках проектов КРТ. В частности, возведут оздоровительные комплексы с бассейнами и физкультурно-оздоровительные комплексы, скалолазный центр, пишет сайт kp.ru.

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