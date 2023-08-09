В Москве построят 14 спорткомплексов по программе КРТ

В Москве запланировали строительств 14 спорткомплексов общей площадью 91,5 тыс. кв. м в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в среду, 9 августа, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, спорткомплексы построят на месте бывших промзон и заброшенных участков. В частности, возведут оздоровительные комплексы с бассейнами и физкультурно-оздоровительные комплексы, скалолазный центр, пишет НСН.

Объекты построят в Южном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Западном и Юго-Восточном городских округах. Шесть спорткомплексов появятся на севере столицы, три из них возведут на месте бывшей промзоны «Автомоторная». Помимо этого, спорткомплексы построят в Западном и Восточном Дегунино и в Коптево, уточняет сайт kp.ru.

Четыре спорткомплекса площадью почти 27,3 тыс. кв. м, два из которых будут с бассейнами, появятся в Бабушкинском, Северном, Останкинском и Ярославском районах, пишет RT.

В настоящее время в столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га, сообщает агентство городских новостей «Москва».

8 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Северо-Восточном округе Москвы построят современные социальные объекты. В частности, там возведут спорткомплексы, детский сад и большую поликлинику, сообщает телеканал «360».

3 августа стало известно, что в столице реорганизуют два неэффективно используемых участков на улице Милашенкова. Там построят порядка 132 тыс. кв. м недвижимости. Кроме того, в рамках проекта КРТ удастся создать около 2,2 тыс. рабочих мест, отмечает «Москва 24».

В конце июля Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за полгода утвердили 19 проектов КРТ. Реализацией 12 участков займутся городские операторы. По итогам КРТ в столице будет создано свыше 76 тыс. новых рабочих мест