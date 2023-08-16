«Известия» назвали 10 самых ожидаемых театральных премьер сезона

В топ вошли премьерные постановки, которые ведущие столичные театры представят зрителям в новом сезоне. Удивлять режиссеры планируют коллаборациями с известными рэперами, неожиданным симбиозом жанров, кинорежиссерами, осваивающими сцену, и соответствием политической повестке. Самые ожидаемые спектакли:

«Неотправленные письма». Режиссерский дебют Вячеслава Манучарова в Театре Моссовета. Спектакль об СВО и Донбассе по роману Олега Роя покажут в «Лужниках» уже 20 августа.

«Сын Мандарина. Соловей». Режиссер — Алексей Франдетти. Большой театр готовит спектакль-эксперимент. Впервые ГАБТ сотрудничает с Театром кукол Образцова.

«Маскарад с закрытыми глазами». МХТ имени Чехова готовит музыкальный спектакль «Маскарад с закрытыми глазами». Режиссер постановки — Петр Шерешевский.

«Ночь перед Рождеством». 103-й сезон Театр Вахтангова откроет спектаклем «Ночь перед Рождеством». Режиссер Олег Долин обратился к повести Гоголя.

«Маяковский». «Ленком Марка Захарова» откроет сезон муздрамой «Маяковский» в постановке Алексея Франдетти. Ее приурочили к 130-летию поэта. Для работы над спектаклем привлекли Басту.

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Сцены из новой жизни: Баста в «Ленкоме», Урсуляк — в Маяковке