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Бандитская комедия с Аглаей Тарасовой вышла на more.tv и Wink

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Фото: more.tv
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Релиз первой серии криминального сериала «Диагноз «Везучая» состоялся 16 августа на стриминговых сервисах more.tv и Wink. Главную роль в нем исполнила Аглая Тарасова, ее коллегами стали Кирилл Кяро, известный по ролям в российских проектах Netflix «Эпидемия» и «Лучше, чем люди», и Полина Гухман, юная звезда сериалов «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Инсомния».

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«Красавица-оторва Лика (Аглая Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере, будь то ограбление или рейдерский захват, приносит стопроцентный успех всей операции. Вот почему, когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу», — рассказали в пресс-службе стриминга.

Завязка сюжета строится на том, что Лика впервые будет помогать человеку очистить свое имя, а не совершить преступление — и этим человеком станет бухгалтер, по ошибке обвиненный в краже 200 млн рублей. Его роль и исполняет Кирилл Кяро. Всего в сериале будет восемь серий. В числе продюсеров — Федор Бондарчук, а режиссером проекта стал Кирилл Кузин, снявший «Сергий против нечисти».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На фарт внимание: вышел «Диагноз «Везучая» с Аглаей Тарасовой

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