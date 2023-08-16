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Посол Ирана в РФ заявил о сотрудничестве с Москвой в сфере авиации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия и Иран развивают сотрудничество в авиационной сфере в нескольких направлениях — обеспечение запчастей и создание совместных авиакомпаний, заявил в интервью «Известиям» посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали.

«Мы сейчас сотрудничаем в авиационной сфере в нескольких аспектах. Во-первых, обеспечение запчастей — Иран достиг в этой сфере хороших результатов. Вы знаете, что против нашей авиации были введены очень жесткие санкции, они [страны Запада] хотели развалить иранскую авиапромышленность. И сейчас мы понимаем, что эти санкции стали для Ирана большими возможностями», — подчеркнул Джалали.

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Второе направление сотрудничества — создание совместных авиационных компаний — иранский дипломат объяснил стремлением увеличить турпоток между двумя странами. По его словам, сегодня количество рейсов между Россией и Ираном ограничено и представлено маршрутами между столицами, и такая практика требует пересмотра.

В июле 2022 года Россия и Иран подписали соглашение о поставках иранского оборудования для самолетов, а также о проведении ремонтно-эксплуатационных услуг техподдержки российских самолетов. Тогда же был подписан меморандум о взаимопонимании, который в том числе подразумевает увеличение авиарейсов между нашими странами до 35 в неделю.

Весной 2023 года Россия и Иран сообщили о подписании нового меморандума в сфере авиации. Согласно этому документу, Москва и Тегеран выработали подход к использованию инфраструктуры для обучения летчиков, а также центров ремонта и техобслуживания самолетов.

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